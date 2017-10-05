Иванка Трамп предложила изучать информатику в детском саду

Дочь и советница президента США Дональда Трампа Иванка Трамп призвала давать американским детям образование в сфере информатики и технологий, начиная с детского сада, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"(На сегодняшний день) технологии трансформируют все сферы мировой экономики, поэтому для нас крайне важно предоставить нашим гражданам образование и подготовку, необходимые для того, чтобы направить их к хорошо оплачиваемым работам и растущим карьерам", - написала Трамп в статье, опубликованной в газете The New York Post.

Она отметила, что в 2017 году практически во всех сферах деятельности используют различные высокие технологии. Именно поэтому образование в этой сфере должно предоставляться гражданам с раннего возраста, считает Трамп.