Премьер-министр: в борьбе с коррупцией осуществлен ряд предметных изменений

Премьер-министр Карен Карапетян на заседании правительства дал ряд поручений по выполнению международных обязательств по борьбе с коррупцией.

«Мы многократно заявляли о нашей решимости по борьбе с коррупцией, и за последний год предприняли и реализовали ряд предметных законодательных и практических изменений.

В 2018 году наши действия по борьбе с коррупцией будут оцениваться рядом международных организаций, в частности, работа, проделанная в рамках Конвенции ООН “Против коррупции”, передает «Арменпресс» слова премьера.

Исходя из важности сказанного, премьер поручил министру юстиции обобщить и представить предложения по выполнению поручения соответствующими госорганами.

Премьер поручил министру юстиции на основе полученных сведений подготовить проект поручения всем заинтересованным организациям, установить четкий график выполнения и периодически докладывать ему.