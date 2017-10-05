Заместитель министра ИД Армении обратил внимание ООН на проблемы армянских беженцев из Азербайджана

В Женеве 2-6 октября проходит 68-я сессия Исполнительного комитета Программы Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в работе которой принимает участие и армянская делегация во главе с заместителем министра ИД Ашотом Овакимяном. Сессия открылась вступительным словом Верховного комиссара ООН Филипо Гранди. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении печати, информации и по связям с общественностью МИД РА.

Заместитель министра ИД РА А. Овакимян в своем выступлении подтвердил содействие Армении нью-йоркскому заявлению, посвященному проблемам больших потоков беженцев и мигрантов. Обратившись к глобальным вызовам, связанным с беженцами, он подчеркнул постоянную готовность РА к продолжению сотрудничества с офисом Верховного комиссара по оказанию помощи беженцам.

Заместитель министра ИД Армении обратился также к вопросу армянских беженцев из Азербайджана, вынужденных оставить свои дома из-за политики этнических чисток, осуществляемых в этой стране. А. Овакимян также осудил агрессию Азербайджана против Арцаха весной прошлого года, сопровождавшуюся грубейшими нарушениями международного гуманитарного права.

А. Овакимян говорил и о беженцах из Сирии, отметив, что Армения приняла около 22 000 человек, что по отношению к общему числу населения вывело ее на третье место в Европе среди стран, приютивших беженцев. Заместитель министра отметил большую значение сотрудничества Верховного комиссара и властей Армении по этому вопросу.

Было отмечено, что, наряду с усилиями властей Армении, необходимо и содействие медународного сообщества и организаций-доноров.

Откликнувшись на выступление делегации Армении, Верховный комиссар выразил свою благодарность за прием большого числа сирийских беженцев.



Ашот Овакимян встретился также с новоназначенным исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии ООН Ольгой Алгаеровой. Стороны отметили высокий уровень сотрудничества и благополучный ход течения ряда программ. А. Овакимян отметил, что Армения предпринимает активные шаги для приведения развития страны в соответствие с целями Программы устойчивого развития.

Ашот Овакимян встретился также с заместителем Верховного комиссара ООН по вопросам действий Джорджем Вильямом Окот-Оббо и обсудил ряд вопросов, касающихся приема и интеграции беженцев в Армении.