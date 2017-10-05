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Aрмянские шахматисты начали юношеский турнир Гран-при с победы


В Джермуке прошел первый тур второго этапа юношеского турнира Гран-при Европы.  

Как сообщает  «Арменпресс»стартовый тур прошел в напряженной борьбе, все партии закончились победой. Армянским шахматистам по вчерашней жеребьевке выпали первый, второй и третий номера. Арам Акопян выиграл у Сергея Лобанова (Россия), Шант Саргсян – у Стефана Погосяна (Россия), Мамикон Дарбинян – у Арсена Нестерова (Россия). Четвертый представитель России Кирилл Шубин, бывший победителем первого этапа Гран-при, проиграл Николозу Качарава (Грузия). Свои партии выиграли  Вячеслав Зарубицкин (Беларусь) – у Тора Фредрика Каасени (Норвегия) и Кирилл Шевченко (Украина) – у Паулюса Пултинявичюса (Латвия).

Организаторы второго этапа - Академия шахмат Армении в сотрудничестве с Европейским шахматным  союзом и Капанским горно-обогатительным комбинатом. В турнире участвуют 12 шахматистов – международные мастера и  мастера ФИДЕ в возрасте до 16 лет из Армении и зарубежья.

Игры проходят в новом гостиничном комплексе “Джермук ашхар” 4-15 октября.

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