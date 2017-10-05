Самой старой в мире беженке разрешили временно остаться в Швеции

Шведский суд разрешил остаться в стране 106-летней мигрантке из Афганистана Бибихал Узбеки, несмотря на решение властей депортировать ее. Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Local.

Узбеки позволено остаться в Швеции на срок до 13 месяцев, после чего она может попросить продлить свое пребывание в стране. Суд принял решение, руководствуясь ее преклонным возрастом и состоянием здоровья Узбеки. Также известно, что разрешения остаться в Швеции попросили члены ее семьи.

В миграционной службе Швеции указали, что, как правило, возраст не является основанием для получения защиты со стороны государства. Также в ведомстве сообщили, что несмотря на серьезную ситуацию в Афганистане, конфликт в этой стране не достиг уровня, при котором любой житель этой страны может просить убежища в Швеции.