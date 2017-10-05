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Посол Олег Есаян посетил Белорусский государственный экономический университет


Посол Армении в Белоруссии Олег Есаян 4 октября посетил Белорусский государствнный экономический универсоитет, где выступил с лекцией об Армении и армяно-белорусских отношениях. Об этом    «Арменпресс»   сообщили в управлении печати, информации и по связям с общественностью МИД РА.

Посол Есаян рассказал о пути, пройденном Арменией, ее экономическом положении, инвестиционной политике, процессах интеграции, пути членства в ЕАЭС и современном уровне отношений с ЕС.

Затем посол обратился к армяно-белорусским отношениям, особенно остановившись на экономических, потенциале и перспективах. После лекции посол ответил на вопросы студентов.

Затем посол провел встречу с ректором университета Владимиром Шимовым, во время которой обсуждались вопросы сотрудничества двух стран в области образования, а также между Ереванским и Белорусским  государственными экономическими университетами.

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