Необычное природное явление поразило жителей Японии

В Ниигате засняли загадочное природное явление, которое удивило японцев. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.

Необычное облако в форме змеи появилось в небе над городом Дзёэцу в японской префектуре Ниигата. Как показано на видео, в небе образовалось воронкообразное облако. Затем оно, извиваясь, улетает далеко ввысь и практически пропадает из виду.

Подобного рода природные явления образуются из дождевых или кучевых облаков и могут перерасти в торнадо, если достигнут поверхности земли.