В конце года будет представлен полный пакет брендизации Гюмри. В июне 2017 г маркетинговое и PR-агентство Deem Communications объявило о своей программе брендизации города, которая выполняется в рамках корпоративной социальной ответственности компании. Бренд создаст оригинальный образ города и будет способствовать его социально-экономическому развитию. Будет представлена также стратегия реализации бренда в 2018-1020 гг.

Об этом сообщил «Арменпресс» руководитель проекта творческой директор Deem Communications Раффи Низиблеян. “Еще в 2017 г мы познакомились с городом и влюбились в него. Организовывали различные мероприятия, изучили историко-культурное наследие города. Бренд сделает Гюмри узнаваемым, привлекательным для туристов. Он обобщит культуру, историю, экономику, быт и традиции. Сейчас более чем когда-либо необходимо развивать самобытность города и представить его уникальную историю”, - отметил Р. Низиблеян и добавил, что программа сейчас на стадии изучения, после чего специалисты займутся разработкой бренда.

Создана рабочая группа, в обсуждениях которой участвует и госкомитет РА по туризму.

Арменуи Мхоян