Волкер сообщил, что его встреча с Сурковым состоится 7 октября в Белграде

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что его следующая встреча с помощником президента России Владиславом Сурковым состоится 7 октября в Белграде, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Проведу встречу с российским коллегой 7 октября в Белграде для того, чтобы обсудить, как стимулировать выполнение минских договоренностей и восстановить территориальную целостность Украины", - написал он в своем Twitter.



