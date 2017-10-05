Карен Карапетян поздравил учителей с профессиональным праздником

Премьер-министр Армении Карен Карапетян направил поздравительное послание в связи с Днем учителя. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении информации и по связям с общественностью правительства РА. В послании говорится:

«Дорогие учителя!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником.

Неоценима ваша роль не только в передаче знаний, но и в воспитании потомков. От вас и вашей работы зависит, какие ценности будет исповедовать завтра наше общество. Воспитание потомков трудное и ответственное дело, требующее бвзграничной преданности, и именно эта преданность превращает профессию учителя в призвание.

Сегодня мы проходим важный этап реформ. Образование - та сфера, развитие которой превратит наших потомков, нашу страну в более конкурентоспособное, более открытое, более современное общество. Образование сейчас актуально более чем когда-либо. Это тот вызов, который мы преодолеем сообща.

Еще раз поздравляю вас и желаю здоровья, удачи в работе”.