НС единогласно ратифицировало соглашение об углублении авиасообщения с Люксембургом

Национальное собрание единогласно ратифицировало законопроект “О ратификации соглашения между правительствами Республики Армении и Великого герцогства Люксембурга о воздушном сообщении”.

Как передает «Арменпресс», ”за” проголосовали 94 депутата.

В результате ратификации воздушное сообщение между двумя странами будет регулироваться на основе соглашения, что будет способствовать росту туризма и развитию экономических отношений.