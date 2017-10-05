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НС единогласно ратифицировало соглашение об углублении авиасообщения с Люксембургом


Национальное собрание единогласно ратифицировало законопроект  “О ратификации соглашения между правительствами  Республики Армении и Великого герцогства Люксембурга о воздушном сообщении”.

Как передает  «Арменпресс», ”за” проголосовали 94 депутата.

В результате ратификации воздушное сообщение между двумя странами  будет регулироваться на основе соглашения, что будет способствовать росту туризма и развитию экономических отношений.

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