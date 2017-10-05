НС единогласно ратифицировало соглашение об углублении авиасообщения с Люксембургом
Национальное собрание единогласно ратифицировало законопроект “О ратификации соглашения между правительствами Республики Армении и Великого герцогства Люксембурга о воздушном сообщении”.
Как передает «Арменпресс», ”за” проголосовали 94 депутата.В результате ратификации воздушное сообщение между двумя странами будет регулироваться на основе соглашения, что будет способствовать росту туризма и развитию экономических отношений.
- 15:08 Независимая Каталония не будет членом ЕС, заявил еврокомиссар Московиси
- 15:00 СМИ: террористы ИГ 80% своих сторонников набрали через интернет
- 14:40 Макрон рассказал о возможном посредничестве между Ираком и Курдистаном
- 14:25 Эрдоган: Турция, Иран и Ирак примут решение о блокировании перекачки курдской нефти
- 13:50 Apple обновила ПО для решения проблем с соединением в новых Apple Watch
- 13:35 Пять экс-президентов США соберутся на благотворительный концерт в помощь пострадавшим от ураганов
- 13:22 Министр экономики Испании исключил получение Каталонией независимости
- 12:55 Иракские войска взяли Хавиджу, один из последних оплотов ИГ
- 12:50 В Италии мужчина с криком "Мерзавец!" набросился на картину Гитлера
- 12:04 Выход на экраны фильма "Форсаж 9" отложен на год
- 11:54 Иванка Трамп предложила изучать информатику в детском саду
- 11:42 Google представила новые модели смартфона, ноутбука и других устройств
- 11:32 Aрмянские шахматисты начали юношеский турнир Гран-при с победы
- 11:23 Самой старой в мире беженке разрешили временно остаться в Швеции
- 11:20 Посол Олег Есаян посетил Белорусский государственный экономический университет
- 11:10 Необычное природное явление поразило жителей Японии
- 11:07 В конце года будет представлен полный пакет брендизации Гюмри
- 11:01 Волкер сообщил, что его встреча с Сурковым состоится 7 октября в Белграде
- 10:56 Карен Карапетян поздравил учителей с профессиональным праздником
- 10:53 НС единогласно ратифицировало соглашение об углублении авиасообщения с Люксембургом
- 10:49 Рост туризма, распространение культуры: новый министр Арцаха представляет приоритеты
- 10:44 НС ратифицировало соглашение о создании объединенной армяно-российской группировки войск
- 10:43 Установлены личности двух браконьеров, убивших занесенных в Красную книгу белоголовых грифов
- 10:41 Литва хочет продолжать экономическое сотрудничество с Арменией
- 10:38 Более 300 пострадавших при стрельбе в Лас-Вегасе выписаны из больниц
- 10:16 Парламент Канады принял "Закон имени Сергея Магнитского"
- 10:13 Аятолла Хаменеи: Иран и Турция должны не допустить независимости Иракского Курдистана
- 10:06 Четырехдневка НС: на голосование будет вынесен вопрос ратификации соглашения о создании объединенной армяно-российской группировки войск
- 09:59 Лидер Каталонии: король Фелипе игнорирует мнение каталонцев
- 09:55 Трамп посетил Лас-Вегас после стрельбы
- 09:53 Депутат ЕС: лица, втянутые в азербайджанский скандал, должны ответить перед соответствующими инстанциями
- 09:26 Левон Мкртчян: воспитание грамотного и культурного поколения – долг каждого учителя
- 08:44 Европейские индексы - 04-10-17
- 08:42 Американские индексы выросли - 04-10-17
- 08:41 Цены на цветные металлы - 04-10-17
14:14, 30.09.2017
Просмотрели 1451 раз Вагаршак Арутюнян уверен, что армянская сторона может обеспечить свою безопасность и военным, и не военным путем
21:13, 29.09.2017
Просмотрели 1450 раз Признание Арцаха и его вовлечение в международные процессы обеспечит реализацию гражданами республики своих прав: МИД НКР
15:42, 29.09.2017
Просмотрели 1448 раз Президент Армении провёл совещание по вопросам повестки армяно-эмиратского экономического сотрудничества
12:07, 30.09.2017
Просмотрели 1396 раз Карабахский конфликт должен закончиться – Вигенин об итогах визита в Армению
16:29, 30.09.2017
Просмотрели 1292 раз Спецпредставитель ПА ОБСЕ посетил мемориал в Цицернакаберде