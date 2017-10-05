Рост туризма, распространение культуры: новый министр Арцаха представляет приоритеты
Рост числа туристов, распространение культуры Арцаха, активизация молодежных программ – вот приоритеты министерства культуры Арцаха по вопросам молодежи и туризма.
Новоназначенный министр С. Шахвердян в беседе с «Арменпресс» отметил, что предстоит большая работа.
«Мы за это время сделали много в сфере туризма. Результаты налицо. В текущем году у нас рост в 43% по сравнению с прошлым годом и 27% - по сравнению с 2015 г. Мы сейчас должны удержаться на этом уровне и идти дальше”, - сказал Сергей Шахвердян.
Проделана значительная работа: улучшена инфраструктура, развита гостиничная сеть, диверсифицирован туристический продукт.
Расширяется география приезжих. В основном это туристы из РФ, США, Ирана и европейских стран – Франции, Италии, Германии.
Немало сделано и в сфере культуры. С. Шахвердян отметил, что есть необходимость в помощи государства. Нужно проделать огромную работу для реставрации историко-архитектурных памятников.
“В сфере охраны памятников у нас ситуация была запущена 80 лет. В советское время они не то, что не охранялись – они целенаправленно уничтожались. Нужны годы на восстановление. Мы будем делать это, исходя из насущных задач”, - сказал С. Шахвердян, добавив, что они попробуют найти способы сотрудничества с ЮНЕСКО.
Министр считает также важным распространение культуры Арцаха на международной площадке. В сфере туризма у них сотрудничество на более высоком уровне.С. Шахвердян отметил также, что необходимо многостороннее исследование для выявления интересующих молодежь проблем и их системного решения.