НС ратифицировало соглашение о создании объединенной армяно-российской группировки войск

Национальный совет ратифицировал соглашение о создании объединенной армяно-российской группировки войск.

Как сообщает «Арменпресс», за ратификацию проголосовали 87 депутатов, против – 7.

Состав объединенной группировки определяют полномочные органы – министерства обороны двух стран на основе анализа военно-политической ситуации с учетом направлений вероятной агрессии и общей стратегии применения вооруженных сил.

Полномочные органы разрабатывают, согласовывают и представляют на утверждение верховным главнокомандующим двух стран предложения по применению группировки, список и содержание документов, порядок их разработки и введения в действие. Совместное планирование применения группировки производится заранее, в мирное время, в соответствии с утвержденным верховными главнокомандующими общим планом.

Командующего объединенной группировкой назначает и освобождает верховный главнокомандующий ВС РА, согласуя с верховным главнокомандующим ВС РФ. В мирное время он подчиняется начальнику генштаба ВС РА, при непосредственной угрозе агрессии и в период войны – начальнику генштаба ВС РА или по согласованию сторон – командующему Южным военным округом РФ.

Россия ратифицировала соглашение в июле 2017 г.