Литва хочет продолжать экономическое сотрудничество с Арменией

4 октября в Ереване состоялось второе заседание армяно-литовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Сопредседателями с армянской стоорны были министр экономразвития и инвестиций С. Караян, с литовской – министр экономики М. Синкявичюс. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе информации и связям с общественностью министерства экономразвития РА.

В работе заседания приняли участие посол Армении в Литве Т. Мкртчян и посол Литвы в Армении Э. Петрикас.

Открывая заседание, министр С. Караян отметил важность расширения и углубления сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах, представляющих взаимный интерес. Состоялись встречи специалистов, на которых обсуждались интересующие вопросы, пути и способы их решения, что должно привести к долговременному и экономически выгодному сотрудничеству.

М. Синкявичюс отметил, что такой формат встреч необходимо использовать для большего укрепления дружбы двух стран. “Мы хотим продолжать сотрудничество с Арменией. Я призываю изучить и использовать все возможности для дальнейшего развития экономических связей”, - сказал он.

В конце заседания стороны подписали протокол, который определяет направления дальнейшего сотрудничества, а также ряд документов о сотрудничестве между министерствами двух стран в области социальной защиты граждан, спорта, сельского хозяйства.

В 2016 г товарооборот между Арменией и Литвой составил 7,3 млн долларов, из которых на долю экспорта пришлось 3 млн долларов. По сравнению с 2015 г. товарооборот вырос на 17,7%. В анваре-июле 2017 г. он составил 4,5 млн долларов (рост на 21,6%).