Качественное и конкурентоспособное образование – гарантия высокого самосознания и благосостояния человека: спикер НС Армении

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблояна направил поздравительное послание в связи с Днем учителя.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в послании говорится:

«Дорогие учителя, поздравляю вас с Днем учителя!

Как бы ни менялся мир, какие бы успехи ни отмечались, всегда будет ощущаться потребность в учителе, потому что всегда есть потребность учиться. В наши времена открытий и технологий, конфликтов и вызовов учитель призван не только сохранять силу и трезвость духа, но и наряду со знаниями передавать их ученику, помогая найти в жизни верный путь, самостоятельно мыслить, принимать решения и брать на себя ответственность за эти решения. Поэтому работа учителя, являясь большой честью и ответственностью, в то же время – возможность получать истинное удовольствие от увиденного результата посеянного.

Качественное и конкурентоспособное образование – гарантия высокого самосознания и благосостояния человека, надежный путь к могучей стране и достойному обществу. Все это в наше сознание и в наши души закладываете вы, наши любимые учителя, последовательно помогая развитию каждого из нас. Вы – творцы наших первых успехов, поддержка в преодолении первых трудностей, дающие первые знания, кого мы помним всю жизнь.

Спасибо вам за бескорыстно отданное детям время, за передаваемые ученику знания, за формируемые в нем высокие человеческие качества, обеспечивающие прочную базу страны.

Поздравляя с праздничным днем, желаю вам, дорогие учителя, здоровья, счастья и благополучия».