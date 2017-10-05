Бесценна роль опытного и знающего учителя в деле обучения и патриотического воспитания подрастающего поколения: мэр Еревана

Мэр Еревана Тарон Маргарян направил поздравительное послание по случаю Дня учителя. Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, в послании говорится:

«Дорогие педагоги,

С глубоким уважением и благодарностью поздравляю вас по случаю вашего профессионального праздника - Дня учителя, который в нашей стране по традиции отмечается как проявление особого уважения к вашей профессии.

Мы-армяне, всегда ценили работу учителя, поскольку бесценна роль опытного и знающего учителя в ответственном и почетном деле обучения и патриотического воспитания подрастающего поколения. Благодаря вашей самоотверженной работе, вашей мудрости и доброте, терпеливости и преданности каждое следующее поколение, становясь сознательным и достойным гражданином нашего государства, вносит свой вклад в развитие и процветание Республики Армения и столицы Еревана.

Сегодня хочу особо поздравить также педагогов старшего поколения, ушедших на заслуженный отдых, которые своими бесценными советами и многолетним опытом продолжают вносить свой вклад в наше общее дело.

Дорогие педагоги, поздравляю и желаю вам крепкого здоровья, семейного и личного счастья и множества поводов гордиться своими учениками».