Канадский парламент принял в среду "Закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств", или "Закон имени Сергея Магнитского", который является канадской версией американского "Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского". Трансляция итогового голосования велась на официальном сайте парламента Канады, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Закон, в частности, предусматривает замораживание активов и отменяет визы для нарушителей прав человека из числа членов иностранных правительств.

За документ единогласно проголосовали присутствовавшие на заседании 277 членов Палаты общин (нижней палаты). Всего в Палате общин 338 депутатов, в том числе премьер-министр Канады Джастин Трюдо и все члены либерального правительства страны. Для вступления в силу закон должна подписать генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт.

В ходе слушаний указывалось, что "Закон имени Сергея Магнитского" должен быть направлен в первую очередь на чиновников из России, Венесуэлы, Ирана, Вьетнама и Мьянмы, которые занимаются отмыванием денег в Канаде, нарушая права человека в своих странах.

Принятый в 2012 году в США «акт Магнитского» вводит персональные санкции в отношении нескольких десятков россиян. Документ назван по фамилии юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО «Матросская тишина» в 2009-м, и направлен против лиц, подозреваемых в причастности к его смерти.



