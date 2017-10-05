Четырехдневка НС: на голосование будет вынесен вопрос ратификации соглашения о создании объединенной армяно-российской группировки войск

В Национальном собрании началось третье заседание очередной четырехдневки. Как сообщает «Арменпресс», зарегистрировались 87 депутатов.

В начале заседания будут вынесены на голосование вопросы, которые обсуждались накануне.

4 октября депутаты обсудили ряд законодательных инциатив, представленных правительством, проект “О внесении изменений и дополнений в закон РА “О государственной службе в администрации Национального собрания”, предложенный депутатами Г. Саакяном, Ш. Сардарян и М. Мурадяном и пакет проектов законов “О внесении дополнений в закон РА “Об общественной службе”.

Национальное собрание обсудило также соглашение о создании объединенной группировки армяно-российских войск, голосование по которому состоится сегодня.