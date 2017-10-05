Лидер Каталонии: король Фелипе игнорирует мнение каталонцев

Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что король Испании Фелипе VI встал на сторону правительства в вопросе о проведенном в автономной области референдуме о независимости, проигнорировав мнение миллионов каталонцев, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

"Мы не согласны с обращением главы государства, который одобрил политику Мариано Рахоя и сознательно проигнорировал каталонцев, мнение которых отличается от его мнения", - заявил Пучдемон в специальном обращении.

Ранее король Испании в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии своим решением провести незаконный референдум продемонстрировало неподчинение, чтобы разрушить единство нации.

По словам короля, безответственное поведение каталонских властей может поставить под угрозу экономическую стабильность Испании. Он также заявил, что сложившаяся в Испании ситуация чрезвычайно серьезна.

"Вы разочаровали людей в Каталонии, которые ценят вас и в трудные моменты помогали вам. Людей, которые ожидали от вас другого тона, ожидали призыва к диалогу и согласию", - ответил на это Пучдемон спустя 24 часа.

По мнению главы каталонского правительства, монарх занял сторону премьер-министра Мариано Рахоя и делит ответственность за проводимую правительством политику, которую Пучдемон назвал катастрофической.