Депутат ЕС: лица, втянутые в азербайджанский скандал, должны ответить перед соответствующими инстанциями

“Все лица, втянутые в незаконные действия: коррупцию, отмывание денег, в том числе и в скандал с “Азербайджанской прачечной”, где фигурирует имя болгарского гражданина, должны быть допрошены”, - убежден болгарский политический деятель, член подкомиссии прав человека комиссии внешних сношений Европарламента Андрей Ковачев, сообщает «Арменпресс».

«Если есть весомые доказательства их вины или вовлеченности, то они должны предстать перед соответствующими инстанциями. Суды должны обеспечить справедливое рассмотрение дел, дать оценку уголовных действий в соответствии с законом. Коррупция и отмывание денег – это проблемы, которые обычно выходят за границы одного государства, следовательно, все международное сообщество должно последовательно бороться с этим,” – сказал депутат. Напомнив об известных “Панамских документах”, А. Ковачев отметил, что бороться с коррупцией пробуют на уровне Евросоюза.

«Я призываю к нулевой толерантности в подобных случаях. Нужно поднять международные стандарты прозрачности, нужно международное сотрудничество для выявления тех компаний, которые пробуют уходить от уплаты налогов, используя подкуп, незаконную торговлю, отмывание денег и прочие противозаконные средства”, - сказал депутат, добавив, что предупредить подобные случаи можно применением более строгих мер и обеспечением беспристрастности судей.

«Борьбе с коррупцией и отмыванием денег должно способствовать не только правительства, но и международные, общественные организации для обеспечения прозрачности и справедливости”, - заключил он.

Сюзи Мурадян