Левон Мкртчян: воспитание грамотного и культурного поколения – долг каждого учителя

Министр образования и науки Армении Левон Мкртчян направил поздравительное послание в связи с Днем учителя. Как сообщили «Арменпресс» в управлении иформации и по связям с общественностью министерства, в послании говорится:

Дорогие учителя!

Примите мои горячие поздравления и наилучшие пожелания в связи с профессиональным праздником – Днем учителя.

Учитель, верный своему призванию, столетиями исполнял свою миссию с любовью и самоотверженностью. Во все времена он был хранителем и носителем этого высокого звания.

Образование всегда было в центре внимания нашего народа и нашего государства. Сегодня система находится в процессе серьезных реформ и в нем учителю отводится важная роль. Каждый учитель должен своей работой удостоиться высокой оценки общества. Для этого нужны полная отдача сил и способностей. Воспитание грамотного, знающего, культурного поколения - обязанность каждого учителя и в то же время, – оценка его работы. Нужно всегда помнить, что фундамент наших завтрашних успехов закладывается сегодня в школе. И роль учителя в этом – определяющая..

В этот праздничный день поздравляю также всех учителей Арцаха и диаспоры, выполняющих миссию сохранения армянства.

Поздравляю всех учителей с праздником – Днем учителя и желаю здоровья и новых свершений”.