Президент Республики Арцах направил поздравительное послание в связи с Днем учителя

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 5 октября направил поздравительное послание по случаю Дня учителя.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, в послании говорится:

"Дорогие учителя!

От имени властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем учителя!

Поздравляю и выражаю глубокую признательность за вашу чрезвычайно ответственную и тяжелую работу, которая всегда высоко ценилась у нашего народа. Учитель на протяжении веков занимал особое место в нашем обществе, пользуясь любовью и уважением окружающих.

Вы и сегодня вносите значительный вклад в дело развития нашего государства, обучая и воспитывая патриотическое, идущее в ногу со временем и обладающее глубокими знаниями поколение, молодых людей, которые являются достойными потомками своих героических отцов и дедов, продолжателями их святого дела, творцами нашего завтрашнего дня.

Дорогие друзья!

Ваша работа, существующие в сфере проблемы всегда находятся в центре внимания властей. В нашей стране реализуются разные программы по развитию науки и образования, улучшению ваших рабочих и социальных условий. И эти работы будут продолжены и впредь.

Вновь поздравляю всех учителей Арцаха по случаю знаменательного дня и желаю мира, крепкого здоровья, успехов и всех благ!"