Европейские индексы - 04-10-17
МОСКВА, 5 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 4 октября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.53% и составил 12970.52 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.08% и составил 5363.23 пункта, британский FTSE снизился на 0.01% и составил 7467.58 пункта, российский MICEX вырос на 0.01% и составил 2077.09 пункта, а RTSI вырос на 0.74% и составил 1137.14 пункта.
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