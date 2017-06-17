Предстоящие на 5 октября мероприятия
21:25, Октябрь 04, 2017
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 21:25 Предстоящие на 5 октября мероприятия
- 21:21 Из 6 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 5
- 21:14 Встреча с президентом Республики Арцах была очень продуктивной: американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ
- 20:10 Спецрейсом из Баку в Ереван прибыла высокопоставленная делегация Европейского Союза
- 19:39 Президент Республики Арцах встретился с американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофером
- 19:20 Министр обороны Республики Арцах принял новоназначенного американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ
- 19:13 Ни одна страна в мире, кроме сверхдержав, не сможет в одиночку полноценно решить вопросы своей безопасности: Эдуард Шармазанов
- 19:03 Президент Армении принял председателя Сената парламента Чехии Милана Штеха
- 18:18 Спикер парламента Республики Арцах направил благодарственное письмо в Сенат американского штата Мичиган
- 18:12 Премьер-министр Армении принял делегацию во главе с председателем Сената Чешской Республики
- 18:05 Ученые доказали, что женщины больше любят дочерей, а мужчины – сыновей
- 17:59 Правительство Венгрии не выдало бы Сафарова Азербайджану, если бы им за это не заплатили: депутат Европарламента
- 17:50 Пенс уговорил Тиллерсона не уходить в отставку до конца 2017 года
- 17:45 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 04-10-17
- 17:44 Азиатские индексы - 04-10-17
- 17:23 Роухани заявил, сотрудничество с РФ и Турцией поможет установлению стабильности в регионе
- 17:13 Определена собака с самым длинным в мире языком
- 17:05 Спикер НС Армении принял председателя Сената парламента Чехии
- 16:56 Модели Chanel вышли на подиум в прозрачной одежде и обуви
- 16:41 Путин: РФ делает все, чтобы не "поджигать" ситуацию вокруг Иракского Курдистана
- 16:35 Черный чай помогает сбросить лишний вес, заявляют ученые
- 16:28 Госсекретарь США поддерживает программу разминирования территорий в зоне карабахского конфликта
- 16:23 Louis Vuitton предложил носить атласные трусы с парчовыми сюртуками
- 16:17 Армения приобрела российское оружие на 200 млн долларов по низким ценам
- 16:14 ЕК предложила налоговую реформу ЕС
- 16:07 В Ереване состоялся Армяно-чешский бизнес-форум
- 15:58 Мэр Еревана встретился с руководителем программ австрийской компании «Doppelmayr Seilbahnen»
- 15:32 В правительстве обсуждены вопросы международного сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией
- 15:25 Honda показала самобалансирующийся электромотоцикл
- 15:22 Жена президента Франции рассказала об изменениях в Елисейском дворце
- 15:18 Объявление независимости Каталонией может произойти в следующий понедельник
- 14:45 Нобелевскую премию по химии вручили за вклад в развитие криоэлектронной микроскопии
- 14:31 НАСА предлагает любым желающим отправить свое имя на Марс
- 14:24 Ирландские ученые научились получать электричество из слюны и слез
- 14:11 Чешские парламентарии посетили Цицернакабердский мемориал
15:42, 29.09.2017
Просмотрели 1392 раз Президент Армении провёл совещание по вопросам повестки армяно-эмиратского экономического сотрудничества
14:14, 30.09.2017
Просмотрели 1391 раз Вагаршак Арутюнян уверен, что армянская сторона может обеспечить свою безопасность и военным, и не военным путем
21:13, 29.09.2017
Просмотрели 1385 раз Признание Арцаха и его вовлечение в международные процессы обеспечит реализацию гражданами республики своих прав: МИД НКР
12:07, 30.09.2017
Просмотрели 1332 раз Карабахский конфликт должен закончиться – Вигенин об итогах визита в Армению
21:13, 27.09.2017
Просмотрели 1271 раз Из 8 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении в период между 26 и 27 сентября, раскрыто 7