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Из 6 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 5


По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 6 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 3 и 4 октября, раскрыто 5.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, раскрыто также 6 случаев кражи, по 2 случая мошенничества и присвоения, по 1 случаю похищения человека, незаконной вырубки деревьев и злоупoтребления должностными полномочиями, зарегистрировано 4 случая обнаружения наркотиков. 
Из ранее совершенных преступлений раскрыто по 2 случая кражи и причинения телесных повреждений.
За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 11 ДТП: 13 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.



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