Спецрейсом из Баку в Ереван прибыла высокопоставленная делегация Европейского Союза

В ереванском аэропорту «Звартноц» посадку совершил спецрейс бельгийских авиалиний из Баку, которым в Ереван прибыла высокопоставленная делегация Европейского Союза.

Как сообщает Арменпресс, об этом написал в Твиттере пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян.