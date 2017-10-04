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Спецрейсом из Баку в Ереван прибыла высокопоставленная делегация Европейского Союза


В ереванском аэропорту «Звартноц» посадку совершил спецрейс бельгийских авиалиний из Баку, которым в Ереван прибыла высокопоставленная делегация Европейского Союза.

Как сообщает Арменпресс, об этом написал в Твиттере пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян.



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