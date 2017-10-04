Президент Республики Арцах встретился с американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофером
19:39, 4 Октябрь, 2017
Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, Бако Саакян поздравил сопредседателя с назначением на новую должность и пожелал ему плодотворной работы.
На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся азербайджано-карабахского конфликта, ситуации на границах, региональных процессов.
Обе стороны отметили важность мирного урегулирования конфликта в рамках Минской группы и необходимость осуществления последовательных работ в этом направлении.