Президент Республики Арцах встретился с американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофером

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 4 октября принял новоназначенного американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофера, прибывшего в тот же день в Арцах с ознакомительным визитом.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, Бако Саакян поздравил сопредседателя с назначением на новую должность и пожелал ему плодотворной работы.

На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся азербайджано-карабахского конфликта, ситуации на границах, региональных процессов.

Обе стороны отметили важность мирного урегулирования конфликта в рамках Минской группы и необходимость осуществления последовательных работ в этом направлении.