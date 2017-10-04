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Президент Республики Арцах встретился с американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофером


Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 4 октября принял новоназначенного американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофера, прибывшего в тот же день в Арцах с ознакомительным визитом.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, Бако Саакян поздравил сопредседателя с назначением на новую должность и пожелал ему плодотворной работы.

На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся азербайджано-карабахского конфликта, ситуации на границах, региональных процессов.

Обе стороны отметили важность мирного урегулирования конфликта в рамках Минской группы и необходимость осуществления последовательных работ в этом направлении.



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