Ни одна страна в мире, кроме сверхдержав, не сможет в одиночку полноценно решить вопросы своей безопасности: Эдуард Шармазанов

Вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов уверен, что ни одна страна в мире, кроме сверхдержав, не сможет в одиночку полноценно решить вопросы своей безопасности и обороны. В беседе с Арменпресс Шармазанов коснулся критики по поводу его заявления о том, что Армения не сможет в одиночку обеспечить свою безопасность и должна стать членом какого-либо военного блока.

«Я уверен, что сознательная часть нашего общества придерживается того же мнения, что Армения не может в одиночку полноценно обеспечить свою оборону и решить вопросы безопасности. Мне не известна какая-либо страна, кроме сверхдержав, которая сможет в одиночку решить эти проблемы.

Я спрашиваю у этих критиков, могут ли Польша, Чехия, страны Прибалтики, Греция, Болгария, Румыния полноценно обеспечить свою безопасность в одиночку без НАТО. Конечно, не могут. Армения же выбрала Организацию Договора о коллективной безопасности, учитывая армяно-российские партнерские отношения, и прошедшие годы показали, что выбор Армении оправдан, так как мы приобретаем вооружение в результате сотрудничества с РФ в рамках ОДКБ», - сказал Шармазанов.

Он также спросил у своих критиков, если Армения сможет обеспечить свою безопасность в одиночку, то что делает российская база в стране в течение 25 лет.

«Эта военная база находится в Армении не просто так, для фасада. Если они считают, что Армения сможет обеспечить свою безопасность в одиночку, то считают, что все три президента Армении – Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян находились в заблуждении», - отметил вице-спикер, спросив, давали ли бы эти критики такие же оценки, если бы Армения была членом НАТО.