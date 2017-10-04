Спикер парламента Республики Арцах направил благодарственное письмо в Сенат американского штата Мичиган
18:18, 4 Октябрь, 2017
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС НКР, в письме, в частности, говорится:
"Принятие Сенатом Мичигана резолюции о признании свободной и независимой Республики Арцах – важный шаг в плане международного содействия нашей молодой демократии. Уверен, что признание Республики Арцах и ее международная вовлеченность станут дополнительным стимулом для обеспечения безопасности и установления окончательного мира в регионе".
Председатель парламента Арцаха направил благодарственное письмо также руководителю комитета Ай Дата Мичигана Ларе Нерсисян за вклад в принятие резолюции в поддержку независимости Республики Арцах.