Спикер парламента Республики Арцах направил благодарственное письмо в Сенат американского штата Мичиган

Председатель Национального собрания Республики Арцах Ашот Гулян 4-го октября направил благодарственное письмо сенатору американского штата Мичиган Дэвиду Кнезеку в связи с инициированием 28-го сентября в Сенате резолюции №99 о признании независимости Арцаха.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС НКР, в письме, в частности, говорится:

"Принятие Сенатом Мичигана резолюции о признании свободной и независимой Республики Арцах – важный шаг в плане международного содействия нашей молодой демократии. Уверен, что признание Республики Арцах и ее международная вовлеченность станут дополнительным стимулом для обеспечения безопасности и установления окончательного мира в регионе".

Председатель парламента Арцаха направил благодарственное письмо также руководителю комитета Ай Дата Мичигана Ларе Нерсисян за вклад в принятие резолюции в поддержку независимости Республики Арцах.