Ученые доказали, что женщины больше любят дочерей, а мужчины – сыновей

Психологи из США доказали, что отцы и матери неосознанно уделяют больше времени детям того же пола, что и они сами, несмотря на то, что они говорят об обратном. Их выводы были опубликованы в Journal of Consumer Psychology, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Подобная особенность характерна для людей со всех уголков света, принадлежащих к самым разным культурам и участвовавших в четырех разных экспериментах. Как нам кажется, подобная "ангажированность" связана с тем, что женщины больше связывают себя и видят себя в своих дочерях, и то же самое касается мужчин и сыновей", — заявила Кристина Дюрант (Kristina Durante) из университета Ратгерса в Нью-Джерси (США).

В последние годы ученые начали обращать пристальное внимание на то, что организм мужчин и женщин, а также самок и самцов, может совершенно по-разному реагировать на различные раздражители, в том числе боль, удовольствие или прочие сигналы.

К примеру, два года назад биологи из США обнаружили, что различия в реакции мужчин и женщин на стресс объясняются наличием в организме мужчин особого белка, подавляющего реакцию тревоги, а в прошлом году ученые выяснили, что новоиспеченные отцы больше любят дочерей, чем сыновей.

Дюрант и ее коллеги решили проверить, различается ли поведение отцов и матерей в отношении детей их собственного и противоположного пола. Для этого они собрали группу из нескольких десятков добровольцев, имевших и сыновей, и дочерей, и попросили их пройти несколько простых психологических тестов.

Сами участники эксперимента не знали о том, что ученые пытались понять, какие дети им больше всего нравятся, и считали, что проходят совершенно иные тесты, связанные с экономическим поведением человека и его склонностью к альтруизму. Подобным образом ученые пытались выяснить, как себя ведут люди в отношении своих детей в то время, когда они думают, что за ними никто не наблюдает.

К примеру, в одном из таких экспериментов психологи выдавали своим подопечным небольшую сумму денег, несколько чеков на сумму в 25 долларов, и просили их распределить их по семье. В большинстве случаев отцы передавали эти деньги своим сыновьям, а матери – дочерям, причем подобным образом действовали как добровольцы из США, так и жители Индии и других стран, где ученые проводили повторные эксперименты.

Что самое интересное, эти же самые люди, опрошенные после всех экспериментов, не считали себя ангажированными и считали, что они любят своих детей одинаково сильно. Как считают исследователи, и отцы, и матери поступали подобным образом неосознанно, подчиняясь пока нераскрытым инстинктам.

"Подобные неосознанные преференции могут выходить далеко за пределы семьи. К примеру, если женщина отвечает за решения по продвижения по службе на работе, она может неосознанно отдавать предпочтение другим женщинам. То же самое касается и мужчин. Если это действительно так, то мы можем начать работать в сторону корректировки последствий подобных предубеждений", — заключает Дюрант.