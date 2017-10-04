Правительство Венгрии не выдало бы Сафарова Азербайджану, если бы им за это не заплатили: депутат Европарламента

Депутат Европарламента Франк Энгель дал интервью венгерскому изданию Budapest Beacon, в ходе которого поговорил о недавно раскрытой «Азербайджанской прачечной», а также роли и участи Венгрии в процессе отмывания денег. Как сообщает Арменпресс, депутат Европарламента рассказал об аресте, приговоре, а затем экстрадиции в Баку азербайджанского преступника Рамиля Сафарова, который в Венгрии убил топором армянского офицера Гургена Маргаряна, когда тот спал.

«В нормальных условиях я бы сказал, что не верю этому, но так как я знал, какое правительство вступило в должность в Венгрии в 2010 году, я не удивился. И моя первая мысль, конечно, зная Азербайджан, заключалась в том, что венгерское правительство было куплено», - сказал Энгель.

Он заявил, что когда был у власти бывший премьер-министр Венгрии Ференц Дьюрчань, то он не экстрадировал Сафарова. «И когда я поговорил с Дьюрчанем, он сказал мне, что они этого не сделали, потому что у них были все основания полагать, что он будет немедленно освобожден в Азербайджане», - добавил Фрэнк Энгель.

«Этот человек, Сафаров, совершил отвратительное преступление на венгерской земле. Он был осужден венгерским судом на длительное наказание в венгерской тюрьме. Венгры не собирались передавать его азербайджанцам до прихода к власти партии Fidesz», - сказал депутат Европарламента.

Он сообщил, что бывшие премьер-министры Ференц Дьюрчань и Гордон Байнаи рассказали ему, как правительство Азербайджана пыталось убедить их выдать Сафарова - сначала устно, а затем в письменном обещании заверив, что он будет отбывать то наказание, которое было вынесено венгерским судом.

«Разница, конечно, в том, что ни Дьюрчань, ни Байнаи не верили этим явно ложным обещаниям. Затем пришел к власти Виктор Орбан и, через несколько недель после его официального государственного визита в Азербайджан, Сафаров вернулся домой. Никто не может убедить меня, что это не имеет ничего общего с деньгами», - подчеркнул европарламентарий, добавив, что не может быть каких-либо причин, по которым Орбан и возглавляемое им правительство захотели бы ухудшить отношения с Арменией, если бы за это им не заплатили.