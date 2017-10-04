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Пенс уговорил Тиллерсона не уходить в отставку до конца 2017 года


Госсекретарь США Рекс Тиллерсон был близок к тому, чтобы уйти в отставку минувшим летом на фоне конфликтов с Белым домом и президентом Дональдом Трампом. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом заявили NBC News несколько источников, знакомых с ситуацией.

По информации источников NBC News, вице-президент Майк Пенс тогда "убедил его остаться на посту хотя бы до конца этого года".

Согласно версии телеканала, конфликт между Трампом и Тиллерсоном разгорелся в начале лета в связи с разногласиями относительно внешней политики США, в том числе по Катару и Ирану.

 

 



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