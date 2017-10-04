Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 04-10-17

ЕРЕВАН, 4 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 4 октября, курс доллара США вырос на 0.11 драмa и составил 478.38 драм. Курс евро вырос на 1.27 драмa и составил 562.57 драм. Курс российского рубля вырос на 0.04 драмa и составил 8.28 драм. Курс британского фунта вырос на 1.29 драмa и составил 634.76 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 33.18 драмa и составила 19552.17 драм. Цена серебра выросла на 0.52 драмa и составила 255.47 драм. Цена платины сократилась на 73.67 драмa и составила 13949.91 драм.