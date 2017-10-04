Азиатские индексы - 04-10-17

ТОКИО, 4 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 4 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.06% и составил 20626.66 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.01% и составил 1684.56 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3348.94 пункта, а HANG SENG вырос на 0.73% и составил 28379.18 пункта.