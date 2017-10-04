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РФ поддерживает кандидата от Азербайджана на пост гендиректора ЮНЕСКО


Москва поддерживает кандидата от Азербайджана Полада Бюльбюль оглы на пост генерального директора ЮНЕСКО. Как передает Арменпресс, об этом заявил ТАСС в среду заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов.

"Выборы пройдут в понедельник, скорее всего, будет несколько туров, - отметил он. - Нашим приоритетом остаётся Азербайджан, а дальше будем смотреть по обстановке".



 



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