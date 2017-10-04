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Определена собака с самым длинным в мире языком


Восьмилетнего сенбернара по кличке Мочи Рикерт из американского города Су-Фоллз, штат Южная Дакота, признали собакой с самым длинным в мире языком. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Daily Mirror.

Длина языка Мочи Рикерта составляет 18,58 сантиметра. Пес упомянут в вышедшем 4 октября специальном издании Книги рекордов Гиннесса, которое посвящено достижениям животных.

 

 



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