Спикер НС Армении принял председателя Сената парламента Чехии

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 4 октября принял делегацию, возглавляемую председателем Сената парламента Чешской Республики Миланом Штехом. Во встрече участвовали члены парламентской группы дружбы Армения – Чехия, руководители фракций, председатели комиссий.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, председатель НС, приветствуя Милана Штеха и возглавляемую им делегацию в армянском парламенте, подчеркнул стабильное развитие дружественных отношений с Чешской Республикой, считая ее одним из самых важных партнеров Армении в Европе.

А.Баблоян особо выделил роль парламентской дипломатии в мировых процессах и сотрудничество двух стран в рамках международных структур.

Председатель НС поблагодарил Палату депутатов парламента Чехии за принятие 25 апреля 2017 г. резолюции, признающей и осуждающей Геноцид армян и другие преступления против человечества.

Спикер НС отметил, что Евросоюз был и остается одним из важных партнеров Армении, выразив надежду, что в ноябре, на Ассамблее Восточного партнерства в Брюсселе, подписанием Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве отношения вступят в новую правовую плоскость.

По словам председателя НС, Армения заинтересована в активизации политического диалога и расширении торгово-экономического сотрудничества с Чехией.

А.Баблоян обратился также к Нагорно-Карабахской проблеме, подтвердив позицию Армении в разрешении вопроса под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Председатель НС выразил обеспокоенность событиями в регионе: «Наша озабоченность возрастает вследствие нежелания азербайджанской стороны сесть за стол переговоров и дать мирное решение вопросу. Нагорно-Карабахская проблема, к сожалению, рассматривается не как реализация права народа на самоопределение, а как территориальная проблема».

Председатель Сената парламента Чехии Милан Штех, от имени делегации поблагодарив за прием, подчеркнул важность сотрудничества законодательных органов и оживления отношений двух стран.

Милан Штех также выделил роль парламентской дипломатии в углублении отношении дружественных стран, отметив, что парламенты могут содействовать установлению и расширению связей в различных сферах.

Председатель Сената отметил, что проводимые реформы и прогресс демократии в Армении очевидны и выразил надежду, что заключаемый с ЕС новый договор послужит развитию отношений.

Обратившись кНагорно-Карабахской проблеме, г-н Штех отметил: «Согласны с Вами, что вопрос должен решаться мирным переговорным путем, и МГ ОБСЕ – единственный формат, в котором этот вопрос может обсуждаться. Председательствующие в МГ ОБСЕ сверхдержавы должны обеспечить мирное решение вопроса».

Милан Штех пригласил председателя НС Армении посетить Чехию с официальным визитом.

В завершение встречи председатель Сената парламента Чешской Республики Милан Штех посадил в парке НС ель – в знак дружбы двух народов.