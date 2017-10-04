Модели Chanel вышли на подиум в прозрачной одежде и обуви

В последний день Недели моды в Париже французский модный дом Chanel показал коллекцию одежды весна-лето 2018. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Fashionista.

Самой яркой деталью шоу, объединявшей всех моделей на подиуме, стали сапоги разной длины на низком устойчивом каблуке, накидки, перчатки и шляпы с короткими полями из прозрачной клеенки. Украшения также были прозрачными.

Неизменными остались твидовые платья, жакеты и цветные брючные костюмы. Также в линейке показали широкие джинсы, джинсовые куртки и объемные платья с бахромой.

Модный дом Chanel основан модельером Габриэль (Коко) Шанель во Франции в 1909-м, годом позже открылся первый магазин. В 1921 году Шанель вместе с парфюмером Эрнестом Бо выпустила первый аромат марки — Chanel №5. Первые драгоценности от Chanel появились в 1932 году, первые часы — в 1987-м. В настоящее время дом производит одежду, обувь, аксессуары, косметику и ювелирные изделия для женщин, а также парфюмерию и часы для женщин и мужчин.