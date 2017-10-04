Россия имеет исторически добрые отношения с курдским народом, однако Москва в вопросе вокруг Иракского Курдистана считает нужным делать все, чтобы не "поджигать" ситуацию. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя", комментируя референдум о независимости данного региона от Ирака.

Президент РФ отметил, что курдский вопрос - это чувствительная тема для Турции, Ирана и Сирии. "У нас добрые отношения, кстати говоря, с курдским народом были исторические. Мы ничего не провоцируем, и никого ни к чему не подталкиваем, мы не вмешиваемся в эти процессы, поэтому и наши высказывания [о референдуме о независимости Иракского Курдистана] весьма аккуратны и осторожны, они направлены на то, чтобы не поджигать, не взрывать ситуацию; они направлены на то, чтобы стороны в самых сложных конфликтных ситуациях могли бы найти путь к контактам, взаимодействию и поиску взаимоприемлемого решения", - сказал российский лидер.

На вопрос, к чему может привести предостережение со стороны Турции о том, что она может прекратить поставки нефти из Иракского Курдистана в связи с проведенным там референдумом, Путин отметил, что такой запрет "скажется на глобальных энергетических рынках: цены пойдут вверх". "Но, думаю, что в этом мало кто заинтересован, поэтому надо внимательно смотреть на то, что будет происходить в реальной жизни, и любые предположения не должны провоцировать ситуацию", - заключил российский лидер.



