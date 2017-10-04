Черный чай помогает сбросить лишний вес, заявляют ученые

Употребление больших количеств черного чая оказалось связано с пониженным весом и улучшением работы микрофлоры кишечника. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявляют ученые в статье, опубликованной в издании European Journal of Nutrition.

"Мы давно знали, что полифенолы, содержащиеся в зеленом чае, сильнее действуют на здоровье, чем аналогичные вещества в черном чае, так как они могут попадать в ткани и кровь человека. Оказалось, что черный чай может действовать на микрофлору кишечника, что само по себе может улучшать здоровье людей и снижать их вес", — заявила Сьюзан Хеннинг (Susan Henning) из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (США).

Как оказалось, активные вещества черного чая стимулировали рост некоторых полезных бактерий в микрофлоре, и подавляли рост микробов, обычно обитающих в кишечнике тучных людей и грызунов. Все это помогло мышам сбросить лишний вес, улучшить метаболизм и получить другие плюсы.