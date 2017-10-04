Госсекретарь США поддерживает программу разминирования территорий в зоне карабахского конфликта

Армянский национальный комитет Америки (ANCA) поприветствовал заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что Соединенные Штаты поддерживают «по возможности быстрое и полное» завершение разминирования территорий в зоне карабахского конфликта.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ANCA, Тиллерсон выразил свою поддержку в ответ на вопрос конгрессменов Брэда Шермана и Дэвида Сисилина. Письменный ответ госсекретаря был обнародован на этой неделе.

Госсекретарь подтвердил, что жертвам нагорно-карабахского конфликта было предоставлено более 45 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи.

Тиллерсон подтвердил поддержку Госдепа, выдвинутым председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей Эдом Ройсом и демократом Элиотом Энгелем предложениям об отводе снайперов, запуске механизма расследования ОБСЕ и развертывании датчиков вдоль линии соприкосновения и армяно-азербайджанской международной границы.

«Мы приветствуем поддержку госсекретаря Тиллерсона финансируемому США гуманитарному разминированию в Арцахе, а также его стремление завершить эту работу по спасению жизней как можно быстрее и максимально тщательно», - сказал исполнительный директор ANCA Арам Амбарян.