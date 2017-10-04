Армения приобрела российское оружие на 200 млн долларов по низким ценам

В рамках сделки по кредиту в размере 200 миллионов долларов Россия поставляла оружие Армении по более низким по сравнению с международными ценам. Как сообщает Арменпресс , об этом сказал в парламенте первый заместитель министра обороны Армении Артак Закарян, отвечая на вопрос вице-спикера Микаела Мелкумяна.

«Соотношение объема приобретенного оружия и оплаты показывает, что мы смогли подписать контракты и реализовать поставки по внутренним российским рыночным ценам, а в некоторых случаях, и по более низким ценам», - сказал он.

Замминистра добавил, что предусмотренные контрактом функции полностью реализованы. Закарян отметил, что к концу года Россия завершит процесс поставок оружия Армении в рамках кредитного соглашения.