ЕК предложила налоговую реформу ЕС

Еврокомиссия озвучила в среду план масштабной реформы системы налога на добавленную стоимость (НДС) в ЕС, недостатки которой позволяют недобросовестным компаниям уходить от налогов на общую сумму до €150 млрд в год. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом на брифинге в Брюсселе заявил еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и таможенному союзу Пьер Московиси.

"Этот проект позволит значительно упростить принципы взимания НДС и станет самой значительной реформой за последние 25 лет. Мы рассчитываем, что эта система вступит в действие уже в 2020 году", - сказал Московиси.

По его словам, одним из главных элементов новой системы должен стать пересмотр принципов взимания НДС, а также многочисленных систем льгот и возвратов этого налога при трансграничных сделках между странами ЕС. Еврокомиссия предложила создать единый портал для налоговых деклараций во всех странах Евросоюза, таким образом, НДС при трансграничных транзакциях внутри европейского таможенного союза будет взиматься на основании тех же правил, что и при национальных сделках внутри любой из стран ЕС.

Этот принцип также позволит упростить нормы налоговой отчетности, полностью освободив бизнес от необходимости отдельного декларирования трансграничных сделок внутри ЕС.

Еврокомиссия также намерена реализовать принцип обложения НДС только в стране или регионе, где находится конечный потребитель услуги или получатель товара, облагаемого этим налогом.

Впрочем, для практической реализации этой системы остается еще целый ряд подводных камней, помимо необходимости утверждения этого проекта всеми 27 странами ЕС (не считая покидающую сообщество Великобританию). В частности, проблемой может стать отсутствие гармонизации уровней НДС в странах Евросоюза, который колеблется от 15% в Люксембурге до 25% в Дании.





