Мэр Еревана встретился с руководителем программ австрийской компании «Doppelmayr Seilbahnen»
15:58, 4 Октябрь, 2017
«Политика мэрии Еревана направлена на развитие туристических инфраструктур, что послужит тому, чтобы Ереван стал туристическим центром. Я уверен, что в этом контексте строительство канатной дороги, по сути, послужит развитию сферы. Мэрия Еревана в свою очередь готова содействовать реализации подобных инвестиционных программ»,-подчеркнул Тарон Маргарян.
Выразив благодарность за приглашение и теплый прием, Валерий Яшин отметил, что компания «Doppelmayr Seilbahnen» осуществила работы в более чем 2700 городах мира. Он также подчеркнул, что учитывая рельеф Еревана и пробки, вызванные постепенным ростом транспортных потоков, строительство новой канатной дороги позволит разгрузить столичные улицы.
В рамках встречи было принято соглашение о создании совместной рабочей группы, которая проведет профессиональное исследование инфраструктур столицы, а также возможностей и вариантов реализации программы.