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Мэр Еревана встретился с руководителем программ австрийской компании «Doppelmayr Seilbahnen»


Мэр Еревана Тарон Маргарян встретился с руководителем программ австрийской компании «Doppelmayr Seilbahnen» Валерием Яшином, находящимся в Ереване по приглашению мэрии. В рамках встречи были обсуждены возможности реализации инвестиционной программы по строительству новой канатной дороги в столице.  Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, поприветствовав гостя и представив основные направления программ развития Еревана, мэр Тарон Маргарян подчеркнул, что мэрия Еревана придает важность реализации программ, направленных на развитие туризма. Тарон Маргарян отметил также, что строительство новой канатной дороги в Ереване будет иметь большое значение в контексте реформы общественного транспорта.
«Политика мэрии Еревана направлена на развитие туристических инфраструктур, что послужит тому, чтобы Ереван стал туристическим центром. Я уверен, что в этом контексте строительство канатной дороги, по сути, послужит развитию сферы. Мэрия Еревана в свою очередь готова содействовать реализации подобных инвестиционных программ»,-подчеркнул Тарон Маргарян. 
Выразив благодарность за приглашение и теплый прием, Валерий Яшин отметил, что компания «Doppelmayr Seilbahnen» осуществила работы в более чем 2700 городах мира. Он также подчеркнул, что учитывая рельеф Еревана и пробки, вызванные постепенным ростом транспортных потоков, строительство новой канатной дороги позволит разгрузить столичные улицы. 
В рамках встречи было принято соглашение о создании совместной рабочей группы, которая проведет профессиональное исследование инфраструктур столицы, а также возможностей и вариантов реализации программы.

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