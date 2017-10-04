В правительстве обсуждены вопросы международного сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией

Во время состоявшегося 4 октября у премьер-министра Армении Карена Карапетяна рабочего совещания были обсуждены вопросы, касающиеся международного сотрудничества и хода выполнения принятых Арменией обязательств в сфере борьбы с коррупцией.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министру было доложено о результатах выполнения рекомендаций 4-го этапа Группы государств по борьбе с коррупцией Совета Европы (GRECO). Был представлен ход выполнения рекомендаций 3-го этапа оценки Стамбульской программы антикоррупционных действий Организации экономического сотрудничества и развития, а также мероприятий по борьбе с коррупцией Программы бюджетной поддержки ЕС. На совещании также коснулись обязательств Армении в части оценки 2-го этапа Конвенции ООН по борьбе с коррупцией.

Глава правительства поручил продолжить скоординированную межведомственную работу в направлении выполнения обязательств, принятых в рамках международного сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией.