Honda показала самобалансирующийся электромотоцикл

Японская компания Honda опубликовала первые фотографии прототипа электрического мотоцикла с автоматической балансировкой. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Motorcycle News.

Специальная компьютерная система, основанная на использованных в конструкции робота ASIMO технологиях, улучшает устойчивость мотоцикла на скоростях 0-5 километров в час. По утверждению производителя, в режиме автоматической балансировки мотоцикл способен не падать, даже находясь на стоянке при отсутствии водителя в седле. Официальная премьера электробайка запланирована на Токийском автосалоне, который начнет работу 27 октября.

Honda Motor — международная промышленная компания, производитель мотоциклов, автомобилей, двигателей, газонокосилок и электрогенераторов. Основана в 1948 году предпринимателем и автомехаником Соитиро Хондой. Штаб-квартира Honda Motor расположена в Токио.