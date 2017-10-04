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Жена президента Франции рассказала об изменениях в Елисейском дворце


С появлением нового президента Франции Эммануэля Макрона в Елисейском дворце произошел ряд изменений. Как рассказала первая леди страны Брижит Макрон, в особняке поменяли обстановку, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Супруга главы республики рассказала, что, в частности, избавилась от плотных портьер на окнах. «Теперь туда попадает больше света, и вид на сады стал более открытым», — поделилась она.

Первая леди Франции добавила, что они с мужем не долго думали о том, стоит ли переезжать во дворец. «Это позволяет нам видеться днем между встречами и обедать вместе почти каждый вечер, когда у нас нет особенных обязательств», — отметила она. Супруга президента также подчеркнула, что во дворце они с мужем работают и проводят официальные приемы, а семейная жизнь пары проходит за пределами резиденции.

 



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