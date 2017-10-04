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Объявление независимости Каталонией может произойти в следующий понедельник


Заседание парламента Каталонии, на котором может начаться процесс объявления независимости, состоится 9 октября; такое решение было принято на заседании президиума парламента в среду, приводит elmundo.es слова лидера фракции коалиции "Вместе за да" Луиса Короминаса, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, парламент будет обсуждать "последствия референдума", который состоялся 1 октября. В парламенте выступит глава Женералитета Карлес Пучдемон.

Короминас не пояснил, будет ли на заседании представлена декларация о независимости Каталонии, но сказал, что цель заседания – "применить закон о референдуме", который принял парламент 7 сентября.

Действие этого документа позже заморозил Конституционный суд страны.

 

 



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