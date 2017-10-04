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Нобелевскую премию по химии вручили за вклад в развитие криоэлектронной микроскопии


Шведская королевская академия наук объявила лауреатов Нобелевской премии по химии за 2017 год.

Премию получили Жак Дюбоше, Йоахим Франк и Ричард Хендерсон с формулировкой "за развитие криоэлектронной микроскопии высокого разрешения для определения структуры биомолекул в растворе", сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Криоэлектронная микроскопия - один из главных методов изучения особенностей клеток и молекул на сегодняшний день. Благодаря такому микроскопу ученые могут наблюдать за живыми биомолекулами и изучать трехмерные изображения белков в клетках.

Следующего обладателя Нобелевской премии - по литературе - объявят в четверг 5 октября.



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