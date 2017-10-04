НАСА предлагает любым желающим отправить свое имя на Марс

Любой человек, посетивший сайт НАСА и заполнивший там заявку, может отправить на Марс табличку со своим именем, которая будет установлена на борт спускаемого аппарата InSight, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

"Марс продолжает привлекать умы и сердца любителей космоса всех возрастов. Наша акция даст им возможность в буквальном смысле стать частью миссии, которая будет изучать недра красной планеты", — заявил Брюс Банердт (Bruce Banerdt), руководитель миссии InSight в НАСА, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Спускаемый аппарат InSight, предназначенный для первых в истории наблюдений за "марсотрясениями" и другими процессами в недрах красной планеты, является наследником другого зонда-"геолога" НАСА, лендера "Финикс", севшего на Марс в мае 2008 года с целью поисков следов жизни и воды в его почве.

На его борту будет работать сейсмограф, а также геофизический термометр, который установят в 5-метровой скважине для измерений температуры недр Марса. Один из приборов зонда будет с высокой точностью отслеживать колебания вращения планеты, что поможет определить распределение массы в недрах планеты и лучше понять ее внутреннюю структуру.